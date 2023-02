Quinze hores del Pas a Tolosa

Actualitzada 27/02/2023 a les 11:12

Yann Porqueres i la seva parella van sortir ahir cap a les 18.30 hores des de Sant Julià amb destí a Tolosa per fer un viatge que habitualment completa en menys de tres hores. La ruta aquesta vegada ha acabat a les 10 hores del matí. Un accident pel mal estat de la calçada ha provocat un col·lapse a l'RN-22 i l'RN-320 que ha mantingut tota la nit bloquejats desenes de vehicles a la carretera abans d'arribar a l'Ospitalet. Hores que han passat a l'interior dels cotxes, amb 10 graus negatius a l'exterior, molt vent, sense cap assistència de serveis d'emergència ni ningú que s'hagi preocupat pels viatgers, ni menjar i patint pel combustible i la calefacció.El jove estudiant lauredià lamenta que les autoritats franceses no informaven de la situació en la conversa aquest matí amb el Diari. "El pitjor ha estat la falta d'informació perquè si ens haguessin dit com estava la carretera i el que passava haguèssim girat cua i haguèssim dormit a Andorra perquè ens hem quedat aturats a les 19.30 hores", es queixa. Yann Porqueres explica que durant la nit ha trucat dues vegades a la policia veïna i "a la una de la matinada em van dir que se solucionava en no res i estic entrant a Tolosa ara (minuts abans de les deu del matí).El recorregut en un cotxe amb equipaments d'hivern començava a la sortida del Pas de la Casa del costat andorrà amb l'alerta de fase groga però "a la duana francesa no hi havia ningú, no es revisava si els vehicles portaven equipaments i hi havia molta neu, cada 10 minuts havia de parar perquè es bloquejaven els neteja parabrises". El jove comenta que s'avançava molt lentament "de deu en deu metres i amb ràfegues de vent molt fortes que t'havies de parar un moment perquè no es veia però es podia circular". A aquest ritme des de les 19.30 hores es van quedar col·lapsats poc després de les 3 hores de la matinada a la penúltima corba abans de l'Ospitalet.En la primera comunicació amb la policia francesa a la tarda "no en sabien res" i a la una de la matinada li van dir que ja estaven al cas i que les retencions eren per cotxes que no duien equipaments. Des del cotxe el jove ha pogut veure al moment de l'aturada, i també pels comentaris a les xarxes, que en una línia recta abans de l'Ospitalet "una gran placa de gel, perquè la carretera no estava gens netejada" havia causat l'accident de tres cotxes. Per superar aquest tram un vehicle de la policia feia passar d'un en un els cotxes per la zona glaçada "però com que els vehicles perdien el control i s'anaven cap al bosc han decidit tallar el trànsit". I no ha estat fins a les 5.45 hores de la matinada que han aparegut tres llevaneus per rascar el gel i permetre la circulació. A les 6.40 hores s'ha desbloquejat la ruta i han començat a transitar "molt a poc a poc".Desenes de vehicles, més de 60, segons el jove que assegura que hi havia més viatgers d'Andorra a més d'un autobús de turistes asiàtics que encara restava aturat al matí perquè no podia circular, s'han trobat en el caos circulatori. Cotxes amb nens i sense carburant que anaven demanant a la resta "i han tingut sort que hi havia gent que en portava en bidons", remarca el jove incidint que ell ha patit "per si s'espatllava el cotxe amb la calefacció tantes hores posada i l'anava treient i posant".La parella disposava d'alguna cosa per menjar que han consumit durant la nit però la jove no ha pogut fer en cap moment a fer necessitats fins que han finalitzat el trajecte. Yann Porqueres estudia a una escola de comerç de Tolosa i avui dedicarà la jornada a descansar i la seva parella, que no ha pogut arribar a temps a la feina, ha hagut de demanar un dia de festa per l'absència laboral.