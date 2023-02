Ràfegues de vent de 93 km/h a Arinsal

Actualitzada 28/02/2023 a les 11:47

Les fortes ventades que han afectat Andorra els últims dies han continuat amb intensitat durant la nit i s'han registrat ràfegues de fins a 93 quilòmetres per hora a les Fonts d'Arinsal, a 2.681 metres d'alçada, segons informa Meteorologia aquest matí. El servei destaca que els gruixos de neus "han tornat a ser modelats per l'acció del vent" i les mesures de les estacions de control indiquen que en les últimes 24 hores s'han acumulat 15 centímetres de neu nova a la Solana i 7 centímetres a Sorteny i a l'estació de Grau Roig de FEDA. La jornada de diumenge els gruixos màxims acumulats havien estat de 21 centímetres a Sorteny, 12 a la Solana i 9 a les Fonts d'Arinsal.El servei meteorològic anuncia que avui el vent "anirà perdent protagonisme i el sol serà s'anirà imposant" amb la possibilitat que augmentin els núvols a la tarda i al vespre "que no han de portar conseqüències". Les temperatures màximes arribaran a 9 graus al centre del país i no superaran els 7 graus negatius al Pas de la Casa. Demà els termòmetres se situaran entre 4 graus negatius i 10 positius a Andorra la Vella i el pronòstic per al Pas és de mínimes de menys 11 i màximes de menys 4 graus.La neu acumulada durant les últimes jornades complica la circulació per les carreteres franceses properes al Principat. Mobilitat alerta que és necessari circular amb equipaments per a accedir a territori veí i que està prohibit el pas de camions de més de 19 tones per l'RN-22 i per l'RN-20. A la xarxa viària nacional es manté activada la fase groga per passar el port d'Envalira i per circular per la General 3 a partir del Serrat.