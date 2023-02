Nou empreses del país participen al Mobile World Congress

Actualitzada 28/02/2023 a les 06:20

Nou empreses andorranes participen al 4YFN, l’esdeveniment per a empreses emergents que s’integra dins del Mobile World Congress. Aquest any vuit start-ups andorranes –Agile Compass, Zeno Quantum, Airnex, Motor Match RC, Ship-Quik, Automòbil Club d’Andorra, Litlab Games i Alpine Security– hi han participat, a més de l’empresa Andorra Business. Aquestes han mostrat a l’estand de l’entitat els seus projectes i han aprofitat per fer nous contactes empresarials.Per a la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, “tornem un any més al 4YFN perquè no tan sols donem a conèixer les oportunitats d’inversió a Andor­ra, sinó que també oferim a les empreses que ens han volgut acompanyar la possibilitat de connectar amb centenars d’empreses emergents internacionals, inversors i empreses consolidades i també a conèixer les darreres tendències exposades al Mobile World Congress”.Per la seva banda, Ester Mor­ros, gerent de comunicació i màrqueting de Zeno Quantum, va explicar que “proposem solucions tecnològiques dins de l’àmbit de l’orientació i hem vingut de la mà d’Andorra Business per ensenyar al món tot el que podem fer des d’Andorra junt amb les altres empreses”. En la mateixa línia, David Julián, director general d’Alpine Security, va assenyalar que “hem vingut a conèixer clients, a explicar els nostres productes i a donar visibilitat a la imatge d’Andorra. Hem tingut moltes visites i de moment estem molt contents”.En aquesta edició hi participen més de 700 exhibidors de 35 països i un miler d’inversors. Segons fonts de l’organització, s’espera que fins al 2 de març passin pel recinte més de 20.000 persones.