Llogar un cotxe per presumir

La Batllia acull el judici de l’‘operació Niu’, un cas de venda de marihuana a menors.

Segurament, en una altra època presumir es feia vestint una caçadora de cuir. Ara hi ha qui lloga un cotxe per fer-ho. Així va justificar ahir el principal acusat de la denominada operació Niu els més de 4.000 euros en lloguer de vehicles en un període de tres mesos. Alguns per lluir, d’altres per viatjar amb la que ara ja és la seva exparella. Per al Ministeri Fiscal, el punt de trobada per venda i passar marihuana, en alguns casos a menors. De fet, la Fiscalia va demanar ahir en les conclusions quatre anys de presó –sent ferma només la