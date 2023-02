Les sancions notificades de radar baixen el 2022 i se situen en 12.423

L’aparell mòbil és el que va computar al llarg de l’any passat un major nombre d’infraccions, un total de 3.971

Les sancions imposades pel cos de policia per excés de velocitat detectades a través de radars van ascendir l’any passat a un total de 12.423, una xifra que està per sota, aproximadament un 10%, de la registrada en els darrers tres exercicis. I és que, segons la informació facilitada per aquest servei, el 2021 es van computar 13.678 sancions, l’any 2020, 14.132, i el 2019, 13.322. L’any que es van notificar més sancions va ser el 2018, amb 16.343 en total.



El radar que va detectar més infraccions va ser el situat a la carretera general 2, a Encamp, als punts