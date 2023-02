La CASS proposa augmentar un 7,1% les tarifes mèdiques

Actualitzada 28/02/2023 a les 18:16

El consell d'administració de la CASS considera que les tarifes dels metges, els odontòlegs i els auxiliars mèdics s'haurien d'incrementar un 7,1% de forma generalitzada ajustant-se a la pujada de l'IPC de l'any passat, segons ha fet públic en un comunicat després de la reunió celebrada avui. La Seguretat Social torna a proposar que les visites no presencials tinguin una tarifa de com a màxim un 60% de les tarifes de les visites presencials i defensa que "alguns actes d'anàlisis estan sobrevalorats i s'haurien de revisar a la baixa".La CASS ha estudiat la proposta de decret del Govern sobre el finançament dels centres terapeútics i educatius amb ingrés per a menors d'edat obligats, amb transtorns mentals, de conducta i addiccions i demana que els canvis que s'apliquin no tinguin implicacions en la part de la tarifa que assumeix la Seguretat Social. L'argument és que la part de la tarifa de la CASS "s'ha de correspondre a la càrrega sanitària que correspongui".El decret de Govern, en compliment d'una encomana del Consell General del 6 d'octubre passat, per establir el copagament d'un 10% per a les famílies dels menors per a centres no hospitalaris, "encara que es tracti de centres amb residència durant el tractament". Per als centres hospitalaris el conveni és de cobertura del 90% com a mínim, indica la parapública sanitària.