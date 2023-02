El grup Heracles i Esade creen una beca per a un estudiant sense recursos

Actualitzada 28/02/2023 a les 16:06

El grup Heracles i Esade Alumni, a través de la Chapter Andorra, han presentat avui la beca que impulsen per cobrir els estudis de grau a un alumne andorrà "amb un expedient econòmic excel·lent i sense recursos econòmics". L'ajut sufragarà el cost de la matrícula per cursar a Esade el Grau en Lideratge Transformador i Impacte Social o el Grau en Administració d'Empreses i Bachelor en Intel·ligència Artificial per als Negocis i l'estudiant podrà gaudir d'un període de pràctiques professionals en alguna de les empreses del grup Heracles.La beca s'anomena Pablo Soler en memòria del director corporatiu del grup empresarial i membre de la junta directiva del Chapter Andorra Esade Alumni que va traspassar fa uns mesos. El director general d'Esade, Xavier Mendoza, ha assenyalat en la presentació d'aquest migdia que la beca "suposa una oportunitat única per aquests joves, ja que l'educació és, segurament la millor solució per poder avançar en la societat i assolir un benestar socioeconòmic més just" i ha afegit que dos alumnes de grau del país es beneficien del programa de beques. Esade té aquest curs 45 estudiants andorrans, 18 dels quals fan programes de grau i la resta diferents postgraus.El conseller delegat del grup Heracles, Miquel Àngel Armengol, ha destacat que amb la beca han volgut donar continuïtat al compromís i al suport de l'antic director corporatiu a favor del talent jove i de l'educació i ha remarcat que l'ajut permet "oferir una oportunitat inigualable a un jove andorrà". La presentació ha comptat amb l'assistència de la ministra d'Educació i Ensenyament Superior en funcions, Ester Vilarrubla.