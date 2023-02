El Govern prepara un estudi per saber quants turistes pot absorbir el sector

El ministre en funcions assegura que “és essencial per saber fins on podem créixer”

El ministeri de Turisme encomanarà un estudi de càrrega per saber quina és la capacitat d’absorció del sector turístic durant les diferents temporades de l’any. Així ho va confirmar ahir el ministre en funcions, Jordi Torres, que va detallar que en els propers dies es farà públic el concurs per a l’elaboració d’aquest estudi, que “ens ha de permetre saber quants turistes pot absorbir el nostre sector i en quins períodes de l’any es poden absorbir”.



Així, Torres va titllar “d’essencial” aquest estudi, no tan sols per saber el volum turístic del Principat, sinó també “per saber fins on podem créixer”.

#1 Wendy

(28/02/23 08:21)