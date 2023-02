Salazar diu que es va parlar de despenalització i de la CASS, però que no s’ha fet res

El PS va denunciar públicament ahir que la taula de treball que es va crear a favor de l’avortament “no ha servit per a res” i que des que el cap de Govern els va oferir reunir-se per parlar-ne “no s’ha fet res”. Així ho va explicar ahir la socialdemòcrata Judith Salazar acompanyada de Maria Nazzaro, relatant que durant tot aquest temps han mantingut “un perfil baix” sobre aquesta qüestió perquè el líder de l’executiu “ens va demanar lleialtat i discreció”. Salazar va deixar clar, però, que la lleialtat no ha sigut bidireccional i va denunciar que DA només els

