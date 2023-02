Andorra i Islàndia firmen l'acord de no doble imposició

Actualitzada 28/02/2023 a les 16:23

La ministra d'Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha signat avui amb la seva homòloga islandesa, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, el Conveni de no doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i el capital i per prevenir l'evasió i elusió fiscal (CDI) a Ginebra. La firma ha tingut lloc en el marc de la 52a sessió del Consell de Drets Humans de l'ONU i les dues ministres consideren que el text "ha de beneficiar el procés d'obertura i de diversificació econòmica del Principat i reforçar les relacions econòmiques amb Islàndia", segons indica el Govern.El conveni ha de ser aprovat pels dos Estats per entrar en vigor. Andorra suma ja 15 CDI que s'han signat amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca, Països Baixos, Croàcia i Mònaco.