Actualitzada 28/02/2023 a les 12:59

L'Associació en Defensa del Jovent en Risc d'Andorra (ADJRA) ha denunciat públicament la manca d'ajuts de l'Estat amb relació a la salut mental. Segons ADJRA cada ingrés al centre d'Amalgama 7 suposa un cost de 4.300 euros al mes, el qual 1.200 euros està cobert per la CASS en un 90% i 1.500 euros pel govern. La resta, 1.600 euros, és el que ha de pagar la família, el que suposa per algunes d'elles un cost que no poden afrontar.ADJRA, l'Associació de Familiars per la Salut Mental d'Andorra (AFMMA) i Projecte Vida es van reunir amb els grups parlamentaris per presentar una proposta sobre la salut mental que va ser aprovada el 6 d'octubre del 2022. En aquesta proposta es va acordar que la família es faria càrrec del 10% del cost total de l'ingrés del centre terapèutic. I es va fixar un temps de dos mesos perquè es revisessin els convenis d'aquest centre terapèutic. Adjra denuncia l'incompliment de la promesa i declara que estan demostrant "que no tots els infants tenen els mateixos drets", segons explica Sandra Cano presidenta de l'associació.Des de l'associació expliquen a través d'un vídeo que segons la CASS l'hospitalització als centres terapèutics està coberta d'un 90% sempre que es vagi per via preferent. No obstant això, pel que fa al centre d'Amalgama 7, la cobertura és diferent i a més també hi participa el ministeri d'Afers Socials.