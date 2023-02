Acció Feminista fa èmfasi en l'assetjament laboral

Actualitzada 28/02/2023 a les 06:16

Acció Feminista Andorra inicia aquesta setmana els actes per al 8-M sota el lema La vostra regressió, la nostra resistència. “La regressió econòmica que precaritza encara més les dones i enquista la bretxa salarial i el terra enganxós, i la regressió democràtica, que nega aquesta realitat i invisibilitza els problemes que tenim, reafirma el sistema patriarcal i menysté les reivindicacions de les dones”, afirma l’entitat. L’associació vol fer èmfasi especial en aquest 8-M en l’assetjament laboral “que, lluny de desaparèixer, creix en les situacions de recessió econòmica”. A Europa un 55% de les dones diuen haver patit algun tipus d’assetjament, el 32% en l’àmbit laboral. A Andorra no hi ha dades. Per posar l’assetjament laboral en el focus, Acció Feminista organitza la projecció del curtmetratge Mariana, de Maria Caminal, i la taula rodona Fem visible l’assetjament laboral amb especialistes en la matèria, el 2 de març.