Actualitzada 28/02/2023 a les 17:19

El Govern ha rebut 486 peticions de vot per correu per als comicis del 2 d'abril. Les peticions tripliquen les de l'última convocatòria electoral, les 139 que es van rebre per a les comunals del 2019, segons informa l'executiu que recorda que aquesta és la primera vegada que qualsevol persona que no es trobi al país el dia de les eleccions pot demanar votar per correu. Aquesta modalitat estava reservada fins ara per als estudiants a l'estranger i els andorrans amb residència fixa fora del país.La majoria de les peticions provenen de residents a Espanya i França i també hi ha sol·licituds des de Portugal, el Regne Unit, Noruega, Bèlgica, Canadà o dels Estats Units, segons detalla el Govern. El termini per demanar el vot per correu ha finalitzat aquest migdia i el 19 de març s'enviarà el material electoral a tots els votants als quals s'autoritzi el vot a distància. Els electors rebran les instruccions amb el procediment del vot, les professions de fe de les candidatures de la seva parròquia, un joc de paperetes de totes les opcions possibles, un sobre blanc i un blau sense inscripció i un altre imprès per la Batllia amb la indicació 'Vot per dipòsit judicial' i el sobre de retorn per a la Batllia, especifica el Govern.Els votants tenen fins al 28 de març per enviar la documentació requerida i el vot a través d'una entitat de missatgeria. El sufragi quedarà dipositat a la Batllia en els mateixes condicions que els vots judicials fets presencialment.