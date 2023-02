Actualitzada 28/02/2023 a les 13:58

Els donants de medul·la òssia d'Andorra passen a ser 404, durant el 2022 es van registrar fins a 131 persones més. El Banc de Sang i Teixits de Catalunya ha bolcat a la base de dades del Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) els resultats dels inscrits com a donants, la fundació Josep Carreras ho gestiona. D'aquesta manera els donants andorrans entren a formar part de la xarxa internacional de donants i passen a estar disponibles per a qualsevol pacient del món.L'obtenció de cèl·lules mare es realitza a un centre especialitzat de Barcelona. Els donants tenen cobertes les despeses de desplaçament, d'alimentació i si s'escau la baixa laboral.La Fundació Josep Carreras disposa de sis pisos d'acollida i un programa d'allotjament en hotels a disposició de pacients oncohematològics amb recursos econòmics limitats i les seves famílies. Tots són recursos unifamiliars, sense cost per als pacients i adjudicats sempre pel servei de Treball Social dels hospitals. Des de l'inici del programa, 13 pacients andorrans han pogut allotjar-se en algun dels habitatges que ofereix la fundació