Tres arrestats per possessió de drogues

Actualitzada 27/02/2023 a les 13:25

La policia ha detingut els darrers dies tres persones per possessió de drogues. A Andorra la Vella divendres a la tarda es va arrestar un home no resident de 27 anys amb 1,1 grams de cocaïna. Dissabte a la tarda a la frontera del riu Runer els agents van detenir un home no resident de 30 anys amb 2,6 grams de tusi, l'anomenada cocaïna rosa i amb 30 ml d'èxtasi líquid. Diumenge a la tarda, també a la frontera del riu Runer, es va arrestar un altre home, no resident de 21 anys, amb tres pastilles que han donat positiu en metamfetamina.Quant a positiu d'alcohol o drogues al volant, la policia ha efectuat quatre detencions, totes ahir. De matinada els agents van detenir un resident i una no resident ambdós de 25 anys, amb taxes de 0,86 i 1,41 en parades rutinàries. A les 9.30 hores van arrestar a un altre home, no resident de 40 anys, per donar positiu a la prova de tòxics. I vora a les 23.00 hores van detenir un altre no resident de 30 anys amb una taxa d'1,39 grams d'alcohol per litre de sang.