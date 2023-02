Protecció civil enviarà un missatge a tots els telèfons de Lleida, Alt Pirineu i Aran

Actualitzada 27/02/2023 a les 19:39

La primera de les quatre proves s'iniciarà demà per donar a conèixer a la ciutadania el sistema d’alertes de protecció civil. A partir de les 11.00 s'enviarà un missatge tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin Lleida, Alt Pirineu i Aran.Les alertes tracten de missatges que en cas real, s'enviarien en el curs d'una emergència greu en la que calgués donar instruccions concretes a la població. El missatge que es rep no es tracta d’un SMS, és un missatge emergent de text acompanyat d’un so molt estrident que no finalitza fins que l’usuari prem una tecla. El missatge que es distribuirà el dia 28 indica que és de prova per difondre aquest sistema de missatgeria. El mes d’abril i maig es realitzaran altres proves a la resta de Catalunya.