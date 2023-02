Política Lingüística i Andorra Telecom reactiven 'Xerrem?'

Actualitzada 27/02/2023 a les 12:03

El Departament de Política Lingüística i Andorra Telecom reactiven la campanya de promoció i informació del programa Voluntariat per la llengua. El lema que es va triar per a l'última campanya, 'Xerrem', i el vídeo de promoció tornaran a ser presents a les xarxes socials, webs i els canals habituals de Política Lingüística i al local públic d'Andorra Telecom, per donar un nou impuls al programa de creació i dinamització de les parelles lingüístiques.La promoció es renova de manera periòdica cada dos anys amb la voluntat d'atreure nous participants. La campanya 'Xerrem?', mostra els integrants d'una parella lingüística fictícia, la Laia i el Matías, que queden per WhatsApp per a una trobada de conversa setmanal.