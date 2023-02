Actualitzada 27/02/2023 a les 18:32

Nou empreses andorranes participen al 4YFN, l'esdeveniment per a empreses emergents que s'integra dins del Mobile World Congress. Aquest any les 8 startups andorranes: Agile Compass, Zeno Quantum, Airnex, Motor Match RC, Ship-Quik, Automòbil Club d'Andorra, Litlab Games i Alpine Security s'hi han reunit a més de l'empresa Andorra Buissnes. Aquestes han mostrat a l'estand de l'entitat els seus projectes i han aprofitat per fer nous contactes empresarials.La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha declarat que "tornem un any més al 4YFN perquè no només donem a conèixer les oportunitats d'inversió a Andorra sinó que també oferim a les empreses que ens han volgut acompanyar la possibilitat de connectar amb centenars d'empreses emergents internacionals, inversors i empreses consolidades i també a conèixer les darreres tendències exposades al Mobile World Congress".