Límits al control biomètric al lloc de feina

L’Agència de Protecció de Dades avisa que no n’hi ha prou amb el vistiplau de l’empleat

Els dispositius de dades biomètriques són una alternativa per donar pas a un espai tancat que té control d’accés que proliferen perquè garanteixen més seguretat, no hi ha dubte de qui és la persona que hi vol entrar. I és que es tracta d’usar les característiques físiques de l’individu –l’iris, l’empremta dactilar– per facilitar-li l’accés. Però també són un mecanisme sensible quan es tracta de protecció de dades. L’APDA s’ha posicionat després de rebre una consulta que demanava si es podien instal·lar dispositius de dades biomètriques per dur a terme un control d’horari laboral. I l’agència contesta que sí, però