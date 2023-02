La fiscalia veu millorable la llei de seguretat privada

Actualitzada 27/02/2023 a les 06:12

El ministeri fiscal considera que la Llei de seguretat privada 8/2022, del 31 de març, “té un gran potencial de millora” i que “podria ser més completa” en relació amb la regulació de les detencions/retencions per part dels vigilants de seguretat i escortes privats. El fiscal adjunt Borja Aguado fa una anàlisi a la memòria fiscal del darrer any, i arriba a la conclusió que la forma amb què s’habilita aquesta acció “es presta a una confusió que pot generar problemes d’aplicació pràctica”, afectant la llibertat de les persones. Per aquesta raó, el fiscal adjunt considera que el text es podria millorar i, fins i tot, qüestiona el rang ordinari de la llei tenint en compte que afecta el dret fonamental a la llibertat. Per al fiscal adjunt, l’article referent a aquest punt “abunda en la imprecisió del concepte” i estableix igualment uns supòsits habilitats que “generen dubtes en una matèria tan sensible com aquesta”.