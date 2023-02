La Fiscalia demana quatre anys per vendre droga a menors

Actualitzada 27/02/2023 a les 13:40

El Tribunal de Corts ha celebrat avui el judici de la denominada 'Operació Niu', un cas de venda de marihuana a menors que tenia com a punt central la capital. En les seves conclusions la fiscalia ha demanat per al principal acusat fins a quatre anys de presó per dos delictes, un de menor per la venda continuada de marihuana i un de major per la venda d'estupefaents a menors. Així, la fiscal ha decidit finalment que dels quatre anys siguin només ferms el temps que l'acusat ja va complir en forma de presó condicional, així com una multa de 1.000 euros. Per als altres dos acusats, un dels quals també va complir presó preventiva però va fugir del país, es demanen penes de 12 mesos de presó (part ferma només aquella que l'acusat ja va complir en forma de presó preventiva) i sis mesos de condicional qualificada (tenint en compte també el temps que aquest va fer en forma d'arrest domiciliari) per al darrer acusat.En aquest sentit, la defensa del principal acusat, que no s'ha oposat al delicte menor, ha apuntat que "només venia marihuana a un cercle molt petit d'amistats" i en cap cas a menors demanant així que se l'absolgui per al delicte menor (acceptant una pena no superior a 3 anys, en el cas que se l'acabi condemnant). La defensa del tercer acusat ha remarcat que "aquesta acusació fa aigües per tot arreu" al considerar que no ha quedat demostrat que l'acusat en qüestió fos el proveïdor de marihuana o estigués implicat en les vendes.