La falsa drecera cap a Andorra

Actualitzada 27/02/2023 a les 06:01

Una falsa drecera fa confondre des de fa mesos els conductors que viatgen a Andorra des de Barcelona. I és que el camí que recomana Google Maps, quatre minuts més ràpid que el tradicional que passa per Ponts mitjançant la C-1412 i que enllaça eventualment en direcció a Andorra en la C-14, actualment es troba obstaculitzat per una barrera.Per ser més exactes, la ruta alternativa que suggereix l’aplicació utilitza el camí de Santa Perpètua i és al municipi de Vilanova de l’Aguda, a la Noguera. Tot sembla tenir sentit i, per què enganyar-nos, és que algú s’atreveix a posar en dubte el que diu Google Maps? És cert que, en aquest cas, molts conductors ho haurien agraït, perquè el que troben a mig camí no és res més que un camí asfaltat bloquejat per una barrera al municipi de Vilanova de l’Aguda.Com no pot ser d’una altra manera, hi ha turistes que aixequen la barrera i intenten continuar el viatge. Ara bé, aviat s’adonen que és gairebé impossible, ja que no és una altra cosa que un camí rural asfaltat ple de revolts que no està preparat per funcionar com a carretera. L’ajuntament del municipi ja ha sol·licitat a Google que actualitzi la seva base de dades i elimini la ruta.