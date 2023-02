El Govern ultima una mesura que permeti accedir a una hipoteca malgrat que no es tingui el 20% del preu que no finança el banc

El Govern està ultimant els detalls d’una nova mesura relacionada amb el mercat de l’habitatge amb la voluntat d’intentar destensionar-lo. L’ajuda, segons ha pogut saber el Diari, aniria dirigida a la compra d’un immoble i no al mercat de lloguer, com s’ha fet fins ara, i se centraria a facilitar l’obtenció d’una hipoteca malgrat que no es disposi del 20% del preu de l’immoble que normalment no financen els bancs. Dit d’una altra manera, en la majoria de casos les entitats financeres fan una hipoteca, com a màxim, pel 80% del preu de l’immoble, i els interessats han d’aportar inicialment