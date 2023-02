Actualitzada 27/02/2023 a les 12:36

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs dels administradors i propietaris d'Assegurances Generals contra l'aute del juliol del 2021 del Tribunal de Batlles, que va declarar la societat en fallida. En el recurs es critican la intervenció de l'administrador especial nomenat inicialment, afirmant que hauria manipulat la informació de les societats, presentant una aparença d'insolvència que no era real. En relació amb el nomenament d'aquest administrador especial afegien que resultava "sorprenent que qui era administrador de la companyia pogués ser nomenat alhora representant de l'administrador judicial". En definitiva, consideren que la fallida declarada havia estat provocada de manera artificial pel mateix administrador especial.També defensaven que l'actitud dels administradors "sempre havia estat exemplar i que totes les auditories que fins a la data s'havien realitzat sobre aquesta societat ho certificaven". La família Calvó denuncia que ha estat victima d'un espoli. Els administradors d'Assegurances Generals fins l'any 2019, quan es va decretar la fallida de la companyia, defensen. Apunten en concret contra el qui va ser l'administrador judicial, Jordi Torrellas. Una denúncia penal en que l'acusen de delictes de falsedat documental o estafa esgrimint que va manipular la informació sobre la companyia per concloure que era insolvent.També diuen que es va augmentar artificialment el passiu i es van devaluar els actius donant un valor inferior a actius immobles de l'empresa. De fet, el pèrit nomenat per la Batllia es va "equivocar" en el peritatge d'una propietat restant-li, apunten.