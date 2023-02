El Summit Art & Innovation tindrà el 2024 més actors internacionals

Els organitzadors admeten que la primera edició no ha complert tots els objectius

Les jornades Andorra Summit Art & Innovation van posar punt final a la primera edició aquest dissabte. Malgrat que ja s’ha expressat la voluntat de millorar en alguns aspectes, com ara el poder de convocatòria, la direcció ja ha decidit aprovar la celebració d’una segona edició l’any vinent. “Primer toca descansar, però ara que tindrem més rodatge, volem preparar la següent amb més idiomes i més encarada a la comunitat internacional”, va assegurar la seva directora, Carolina Abril, mentre destacava que també hi haurà cabuda per al català. “Per descomptat, també volem programar unes jornades íntegrament en l’idioma oficial del