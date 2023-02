El parc de l'automòbil augmenta un 2,3%

Actualitzada 27/02/2023 a les 13:14

El parc de l'automòbil d'Andorra recollia 95.320 vehicles a 31 de desembre del 2022. Xifra que representa un augment de 2.185 unitats, una variació del 2,3% respecte als 93.135 vehicles existents registrats al 2021. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l'increment en valor absolut més elevat 1.397 unitats, assolint la xifra de 64.242 turismes. Això equival a un 2,2% més que l'any anterior, segons ha informat Estadística aquest matí.Cal destacar l'augment continuat dels vehicles elèctrics 100%, els qual ja suposen un 0,8% del total del parc, actualment hi ha 734 vehicles elèctrics registrats, suposa un augment respecte el 2021 del 29,9%. L'antiguitat mijana del parc automòbil se situa als 15,6 anys al 2022, el que suposa un increment del 1,7% respecte el 2021, continuant en la tendència d'augment progressiu enregistrada en els darrers anys. Atenent a les dades del final de l’any 2022, hi ha 787 turismes, 218 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.168 vehicles per 1.000 habitants.El nombre de persones amb permís de conduir el 2022 va ser de 53.457, una pujada del 2,6% El nombre de categories vigents va ser de 195.451, cosa que representa una disminució del 1,7% respecte l'any anterior. El nombre de dones amb permís de conduir augmenta un 2% (23.036 dones representant el 43,1% del total). El nombre d'homes amb permís augmenta un 3,1% (30.421 homes, representant el 56,9%).Pel que fa a l'edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (660 permisos) amb un 5,9%. El grup de persones, per edat, que disminueix és el de 16-19 anys amb 49 persones menys respecte l'any anterior. El nombre mitjà per permís és de 3,66. Aproximadament 8 de cada 10 persones majors d'edat posseeixen permís de conduir, sent 8 de cada 10 persones majors d'edat posseeixen permís de conduir, sent aproximadament 9 de cada 10 homes i 7 de cada 10 dones.