El PS denuncia la falta de compromís del Govern amb la taula d'avortament

Actualitzada 27/02/2023 a les 20:59

El Partit Socialdemòcrata ha denunicat aquesta tarda la manca de compromís de treball del Govern i els grups parlamentaris que li donaven suport respecte la feina que s'havia de fer conjuntament a la taula d'avortament.Les socialdemòcrates Judith Salazar i Maria Nazzaro han subratllat davant la premsa que les reunions que s’han dut a terme, les quals va sol·licitar el cap de Govern després d’una bateria de preguntes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata en assabentar-se que l’executiu l’any 2019 havia demanat un informe sobre avortament i Coprincipat, han quedat “en el mateix punt on estaven” i “no s’ha fet res” perquè l’executiu no ha tingut cap interès en treballar-hi, tot i manifestar públicament que ho farien i que hi estaven d’acord.