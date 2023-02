Detingut un home per entrar a robar a un banc

Actualitzada 27/02/2023 a les 17:21

Un resident d'uns 40 anys ha estat detingut aquesta matinada per un delicte contra el patrimoni per entrar a robar a un banc d'Andorra la Vella. L'home va ser controlat per la policia després d'accedir amb un altre a l'interior d'una sucursal bancària forçant una porta. Els presumptes lladres van fugir en saltar les alarmes i ser descoberts pel vigilant de seguretat que hi havia a l'oficina.Les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat han servit per identificar l'home i el servei d'ordre va activar una operació gàbia que va permetre arrestar l'home. Els agents treballen amb la descripció de l'altre implicat per detenir-lo, ja que el primer home no ha col·laborat amb la policia i no ha facilitat la seva identitat, segons ha pogut saber el Diari.Els dos homes haurien intentat accedir també durant aquesta matinada a dues sucursals d'entitats bancàries, d'Escaldes i Andorra la Vella, i no ho van aconseguir.