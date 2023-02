Actualitzada 26/02/2023 a les 06:29

L’ambaixadora d’Andorra a París, Eva Descarrega, ha felicitat per les xarxes socials el govern i el poble dominicà per la seva festa nacional. Descarrega dona les gràcies a l’ambaixadora Rosa Hernández de Grillón per compartir amb la família diplomàtica la música i la gastronomia dominicana.