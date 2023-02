Espot està obert a iniciar un procés participatiu sobre les graelles salarials

El cap de Govern en funcions defensa de nou que primer es comuniquin als “afectats”

El cap de Govern en funcions, Xavier Espot, s’ha mostrat a favor d’iniciar un “procés participatiu” on tant els treballadors com els sindicats “puguin dir-hi la seva” en relació amb les noves graelles de nivells de l’administració central. I és que, segons va afirmar, encara hi ha temps per compartir l’estudi que ha estat elaborat per l’empresa PWC, ja que fins al mes de juny o juliol no es procedirà a la seva aplicació. Tot i això, no es va voler pronunciar sobre si aquesta documentació ha de passar pel Comitè Tècnic d’Organització i Gestió de la Funció Pública, tal