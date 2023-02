Cooperand participa en el IX Congrés Iberoamericà

Actualitzada 26/02/2023 a les 06:42

L’ONG Cooperand participarà en el IX Congrés Iberoamericà sobre cooperació, investigació i discapacitat. És el quart cop consecutiu que el país intervé en aquest esdeveniment, que enguany tindrà lloc a Mèrida (Extremadura), del 28 de febrer a l’1 de març. La temàtica gira al voltant de la cooperació, la dona i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), i la presidenta de Cooperand, Carla Riestra, serà qui hi representarà Andorra. El IX Congrés Iberoamericà reunirà molts dels països iberoamericans, com ara Panamà, Cuba, Mèxic, Equador, Colòmbia, Uruguai, Veneçuela, Portugal, Espanya i Andor-ra. L’acte és organitzat per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), entre altres, i finançat per l’Agència de Cooperació Extremenya. Cooperand amb Llatinoamèrica acompanya menors i dones en risc d’exclusió social.