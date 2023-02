Avís groc per ventades a partir del migdia

El Servei de Meteorologia d’Andorra va informar ahir d’avís groc per ventades avui a partir del migdia. Segons indicava el servei a través de Twitter, la invasió d’aire fred que s’espera per a la jornada d’avui, a partir del migdia, portarà un increment de la intensitat del vent de component nord. Per aquesta raó, des de Protecció Civil es demana tenir precaució si es fan activitats a l’exterior, així com consultar el butlletí de perill d’allaus.



D’altra banda, Mobilitat va activar ahir a la tarda la fase groga a la Carretera General 2 al Port d’Envalira i va recordar que hi