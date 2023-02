Ubach destaca a l'OSCE l'adhesió d'Andorra a les sancions contra Rússia

Andorra va reiterar ahir el seu suport a Ucraïna, davant la invasió de Rússia, de la qual s’ha complert un any. La ministra d’Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, va participar en una reunió del Consell Permanent Reforçat de l’Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), on va destacar la implicació del Principat en el suport al poble ucrainès. En aquest sentit, la titular d’Afers Exteriors en funcions, que va participar en la conferència de forma telemàtica, va destacar que la invasió rusa “és una violació flagrant del Dret Internacional i dels principis fonamentals consagrats tant a la