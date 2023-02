Cabanes afirma que s’ha de seguir parlant amb Brussel·les però sense prendre cap decisió mentre no hi hagi un nou Govern

El candidat liberal a cap de Govern, Josep Maria Cabanes, va manifestar ahir que mentre el Govern estigui en funcions s’ha de seguir parlant amb Brussel·les sobre l’acord d’associació però va considerar que no s’ha de prendre cap decisió en ferm. “Per molt que hi hagi eleccions, la vida política continua i Europa no entendria que les converses quedessin en stand-by i que els interlocutors desapareguessin”, va opinar. Amb tot, va afegir que “altra cosa és que les converses durant aquest temps es relenteixin perquè s’ha de continuar parlant però sense prendre cap decisió”. Haurà de ser, a parer de

#1 No vull UE per imposició

(25/02/23 06:39)