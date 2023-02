La plataforma sindical de funcionaris lliura un qüestionari als caps de llista

Actualitzada 25/02/2023 a les 06:31

La plataforma sindical de funcionaris ha enviat un formulari als caps de llista per conèixer el posicionament de cada formació política davant de les demandes fetes pels sindicats. Els representants dels funcionaris van reunir tots els candidats a cap de Govern al Centre cultural La Llacuna amb la finalitat de exposar-los les seves demandes. Concretament, es tracta de dotze punts que van explicar als partits perquè els incloguin i d’aquesta manera adquireixin el compromís de potar-los a terme en cas de governar. El col·lectiu dona com a data màxima per respondre el formulari el 3 de març i asseguren que “no faran públiques les respostes fins que es tinguin fets i s’haguin publicat els respectius programes electorals”.Entre les demandes sindicals hi ha, per exemple, que es respectin les condicions amb les quals tot el personal de la Funció Pública va entrar en el seu moment mitjançant un edicte o que puguin disposar de representants sindicals amb dedicació exclusiva.