Govern defensa els avenços en igualtat de gènere en un simposi iberoamericà

Actualitzada 25/02/2023 a les 06:25

El Govern va informar ahir mitjançant les seves xarxes socials que va participar al tercer Simposi Iberoamericà sobre la igualtat de gènere en els nivells directius de les administracions públiques. Un Simposi que es va celebrar a Lima durant el dia d’ahir, així com el passat dijous, i on l’executiu andorrà hi va participar de forma telemàtica per presentar els avenços normatius que el Principat ha realitzat durant la darrera legislatura en matèria d’igualtat de gènere. La trobada va ser organitzada pel denominat Centre Llatinoametica de Administració per al Desenvolupament (CLAD).