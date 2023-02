Va perseguir amb el seu cotxe el vehicle que conduia la dona fent maniobres perilloses

Un home resident de 35 anys va ser detingut per la policia dilluns al vespre per amenaçar de mort la seva parella, va informar ahir el cos. L’home hauria seguit amb el cotxe el vehicle que conduïa la dona fent maniobres perilloses per la CG2. Quan la dona va aturar-se, ell es va apropar al seu cotxe colpejant amb els punys els vidres i la porta del vehicle, i alhora amenaçant-la de mort. Els agents el van detenir i van constatar que conduïa sota els efectes de les drogues en donar positiu en la prova de tòxics.



