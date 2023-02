Es preveu que durant el cap de setmana passin per l’espai unes 4.500 persones

El saló del videojoc va obrir ahir les seves portes per tretzena ocasió. Una fira que enguany s’ubica al pavelló del Prat Gran, a la parròquia d’Escaldes-Engordany, i que espera rebre unes 4.500 persones durant tot el cap de setmana –unes xifres que estarien per sota de les dades prepandèmia, quan hi havia uns 6.000 visitants–. En l’edició d’enguany no hi participaran youtubers famosos però sí que compta amb alguna de les novetats tecnològiques del mercat, com ara les últimes ulleres de realitat virtual de Play Station, que van sortir a la venda aquest dijous, i que es podran provar