Andorra i Espanya acorden iniciar la nova interconnexió elèctrica

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, es reuneix a Madrid amb la seva homòloga espanyola, Teresa Ribera

Andorra i Espanya han donat llum verda a l’inici dels treballs per a l’establiment d’una nova interconnexió elèctrica internacional. Així es va decidir durant la reunió que van mantenir ahir a Madrid la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat en funcions, Sílvia Calvó, i la seva homòloga espanyola, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.



Aquesta obra és de cabdal importància per a Andorra, ja que a través d’aquesta interconnexió es podrà incrementar el flux d’electricitat procedent del país veí. En aquest sentit, el principal objectiu del nou equipament és incrementar