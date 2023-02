Ubach reitera el suport al poble ucraïnès a una reunió de l'OSCE

Actualitzada 24/02/2023 a les 17:14

La ministra d'Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, ha participat avui de manera telemàtica en una reunió del Consell Permanent Reforçat de l'Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE). El congrés estava reservat a ministres i s'ha centrat en la guerra d'Ucraïna, donat que avui se celebra el primer aniversari de l'agressió russa.Ubach ha condemnat l'acció russa contra Ucraïna: "és una violació flagrant del Dret Internacional i dels principis fonamentals consagrats tant a la Carta de les Nacions Unides, com a l'Acta Final de Hèlsinki i la Carta de París". La ministra també ha explicat als assistents que el Principat té inscrits en el seu registre fins a 380 refugiats, i que per primera vegada Andorra va adherir-se a la política de sancions de la Unió Europea, en aquest cas contra Rússia i Bielorússia.