Serra veu “inoportú” parlar de càrrecs

Demòcrates està centrat en el programa i recorda que les eleccions “encara no s’han guanyat”

“Aquestes eleccions encara no s’han guanyat”. Així ho va manifestar ahir el secretari general de Demòcrates, Jaume Serra, que va voler transmetre aquest missatge als militants i a la ciutadania en general. “S’estan fent una sèrie de manifestacions com si ja fóssim al dia de les eleccions més una setmana o deu dies, quan estem tot just a l’inici de la campanya”, va afirmar Serra. En aquest sentit, va indicar que les manifestacions són al voltant de “noms de ministres i d’ambaixadors i de com es compondrà això...”, deixant clar que “si no s’han guanyat les eleccions, tot allò que

