Noves beques d'arts visuals i escèniques

Actualitzada 24/02/2023 a les 06:48

El departament de Promoció Cultural va presentar ahir un nou programa de beques per impulsar les carreres d’arts visuals i escèniques. La directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles va informar que es tracta de dues noves beques, una per impulsar estades a l’estranger i una segona per fer estada a la fundació Lluís Coromines.