L’Associació de Taxistes (ATA) denuncia que és una “amenaça directa” al seu servei

“No estem gens d’acord amb la plataforma i ens sorprèn que l’hagi impulsat el mateix Govern”, exposa Marcio Pereira, president de l’Associació de Taxistes (ATA). Aquesta setmana, l’executiu va llançar una plataforma per connectar conductors i passatgers que busquen viatjar en cotxe compartit –similar a BlaBlaCar– i, tot i que les companyies d’autobusos Coopalsa i Autocars Nadal no ho consideren una amenaça, els taxistes hi estan en contra. “No ens entra al cap com el Govern pot impulsar un projecte que afecta el sector del transport del país. És una amenaça directa”, afegeix Pereira.



Els darrers anys, el servei de taxis

#4 La grandalla

(24/02/23 08:43)



#3 Joan

(24/02/23 08:23)



#2 pirata

(24/02/23 08:22)



#1 Bueno...

(24/02/23 06:57)