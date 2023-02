El saló del videojoc obre les portes esperant unes 4.500 persones

Actualitzada 24/02/2023 a les 13:17

El saló del videojoc ha obert aquest matí les seves portes. La tretzena edició té com a principal novetat –a més de les darreres ulleres de realitat virtual de Play Station– la seva nova ubicació, al pavelló del Prat Gran, a Escaldes-Engordany. Tant el ministre de Turisme en funcions, Jordi Torres, com el director general d'Andorra Telecom, Jordi Nadal, així com la cònsol menor de la parròquia escaldenca, Rosa Gili, han destacat aquest matí que la nova ubicació permet dona més amplitud al saló i no descarten que per a les properes edicions es pugui mantenir la ubicació. En aquest sentit, cal destacar que per aquesta tretzena edició , Torres i Nadal han apuntat que s'esperen uns 4.500 visitants durant tot el cap de setmana.D'altra banda, tant el ministre com el directiu han destacat que la fira posa en valor l'aposta tecnològica que està fent Andorra i és també "un punt de trobada per als professionals d'aquest sector, com els youtubers" ha destacat Torres. A més, el director general de la companyia ha defensat que Andorra va ser el primer país a eliminar el coure de tota la seva xarxa d'internet apostant per la fibra òptica i "ja estem pensant a poder fer un pas més en aquest sentit", ampliant la velocitat de la xarxa de fibra òptica per a particulars, un salt tecnològic que podria arribar "en els propers anys".