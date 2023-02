Detingut un home per amenaçar de mort a la parella

Actualitzada 24/02/2023 a les 09:49

Un home resident de 35 anys va ser detingut per la policia dilluns al vespre per amenaçar de mort a la seva parella. L'home hauria seguit amb el cotxe el vehicle que conduïa la dona fent maniobres perilloses per la CG2. Quan la dona va aturar-se, ell es va apropar al seu cotxe colpejant amb els punys els vidres i la porta del vehicle, alhora amenaçant-la de mort. Els agents el van detenir i van constatar, que conduïa sota els efectes de les drogues en donar positiu en la prova de tòxics.En els darrers dies la policia també ha arrestat al Pas de la Casa a tres homes no residents de 35, 37 i 44 anys per possessió de 0,4, 0,9 i 1,5 grams de cocaïna respectivament. També a la frontera amb França els agents van detenir un altre home, no resident de 38 anys amb 0,6 grams de cocaïna i 0,8 d'haixix. A la frontera del riu Runer, un altre home no resident de 36 anys va ser arrestat per possessió de 0,4 grams de cocaïna.Un resident de 22 anys va ser detingut per la policia per conduir amb el permís retirat crebantant l'autorització de fer-ho únicament per tasques professionals.D'altra banda, un no resident de 24 anys va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar al Servei d'Immigració documentació falsa sobre la seva experiència laboral.