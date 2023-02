Acordat l'inici del treballs de la nova interconnexió elèctrica amb Espanya

Actualitzada 24/02/2023 a les 14:39

Espanya i Andorra han acordat aquest matí iniciar els treballs per a l'establiment de la nova interconnexió elèctrica internacional, que preveu un nou doble circuit de 220kV des de la subestació d'Adrall, a l'Alt Urgell, fins a la frontera amb el Principat, segons informa Govern en nota de premsa. Durant la trobada a Madrid entre la ministra de Medi Ambient en funcions, Silvia Calvó, i la seva homòloga a Espanya, Teresa Ribera, s'ha posat damunt la taula al necessitat d'avançar en la definició del projecte i s'ha fet un primer pas on el govern espanyol ha mostrat la seva "clara voluntat" per tirar endavant els treballs. L'executiu concreta que ara s'inicia un període on ambdues parts hauran de treballar els aspectes tècnics per a la implementació del projecte.La nova interconnexió pretén contribuir a garantir el subministrament elèctric d'Andorra, amb el principal objectiu d'incrementar la capacitat d'intercanvi entre els sistemes elèctrics dels dos països "per poder alimentar, des del sistema elèctric espanyol, les creixents demandes esperades al sistema andorrà, atès que la potència de l'eix actual no aconseguiria assolir la capacitat suficient per satisfer la demanda prevista al Principat", segons relata el comunicat de l'executiu. Paral·lelament a la posada en marxa del nou doble circuit des d'Adrall es contempla l'ampliació de la subestació de l'Alt Urgell i el posterior desmantellament de l'actual línia de 110kV.