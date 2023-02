Un any i mig de presó per una pallissa suposadament per encàrrec

Actualitzada 23/02/2023 a les 15:42

La única persona identificada en relació a l'agressió que va patir un empresari de la construcció el 8 de juliol del 2018 ha estat condemnada a dos anys i mig de presó, dels quals un i mig ferm. És una condemna en rebel·lia perquè no se l'ha pogut localitzar i no va comparèixer al judici, però el Tribunal de Corts el considera responsable d'un delicte major de lesions doloses amb l'agreujant d'usar mitjans que poden causar més mal o inclús la mort a la víctima (el va agredir amb un pal de fusta). A més, haurà d'indemnitzar amb prop de 5.000 euros el perjudicat.La sentència que ha fet pública aquest migdia el Tribunal de Corts, però, demana que es continuï la instrucció del cas per determinar quines altres persones van participar en els fets. La víctima va relatar que va ser atacat per dos encaputxats i sosté que va ser una pallissa per encàrrec. Només es va poder identificar un dels atacants perquè l'agredit va aconseguir quedar-se amb el seu mòbil després que l'aparell caigués a terra. La decisió de Corts està motivada, a més, pel testimoni de la dona que mantenia una relació esporàdica amb el condemnat. Durant la vista oral va declarar que l'home li havia confessat l'agressió i que havia estat per encàrrec, a canvi de 12.000 euros.