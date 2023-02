Sis espots de tres minuts pels candidats nacionals a RTVA

Actualitzada 23/02/2023 a les 06:35

La Ràdio i la Televisió Pública (RTVA) atorgarà sis espots de tres minuts als partits polítics per presentar de manera gratuïta la seva candidatura nacional durant la campanya electoral, que començarà el proper diumenge 19 de març i acabarà el divendres 31 del mateix mes. En el cas de les llistes territorials, la ràdio i televisió públiques donaran el mateix temps i espai que a les candidatures nacionals, sis espots de tres minuts, per cada tàndem presentat, tal com es va publicar ahir al BOPA.El sorteig dels dies d’emissió dels espais gratuïts de la propaganda electoral es farà davant de notari el divendres que ve, 3 de març. Els partits que ho desitgin poden ser presents en el moment del sorteig, que es realitzarà a les deu del matí a les instal·lacions del mitjà de comunicació públic, tal com es fa constar en la publicació al BOPA signada per la directora de l’ens, Imma Jiménez.