Serra recorda que abans de parlar de noms per a càrrecs s'han de guanyar les eleccions

"Aquestes eleccions encara no s'han guanyat". Així ho ha manifestat avui el secretari general de Demòcrates, Jaume Serra, que ha volgut transmetre aquest missatge als militants demòcrates i a la ciutadania en general. "S'estan fent una sèrie de manifestacions com si ja estiguéssim al dia de les eleccions quan estem tot just a l'inici de la campanya", ha afirmat Serra.En aquest sentit, ha indicat que s'estan fent manifestacions al voltant de "noms de ministres i d'ambaixadors i de com es compondrà això", deixant clar que "si no s'han guanyat les eleccions tot allò que ve al darrere no serveix de res". I és que segons el dirigent demòcrata, "les eleccions no es guanyen mai sense baixar de l'autobús, són una cosa competitiva en la qual mai se surt de guanyador. És important recordar-ho als nostres militants i a la resta de la ciutadania".De fet, segons Serra, l'important ara és l'elaboració d'un programa, per a la confecció del qual els candidats van mantenir ahir una reunió, i es va parlar de quina és la millor manera de comunicar-lo als electors. "Per tant, és absolutament inoportú fer qualsevol altra cosa que no sigui aquesta", ha afegit Serra.