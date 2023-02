Qüestionari de la plataforma sindical als caps de llista

Actualitzada 23/02/2023 a les 18:15

La plataforma sindical de funcionaris ha enviat un formulari als caps de llista per conèixer el posicionament de cada formació política davant les demandes fetes pels sindicats. Els representants dels funcionaris van reunir a tots els candidats a cap de Govern amb la finalitat de exposar-lis les seves demandes. Concretament, es tracta de dotze punts que van explicar als partits perquè els incloguessin o no als respectius programes electorals. En la mostra del qüestionari que s'ha fet arribar a la premsa no es mostren les demandes dels sindicats.El col·lectiu dona com a data màxima per respondre el formulari fins al 3 de març i asseguren que "no faran públiques les respostes fins que es tinguin fets i publicats els respectius programes electorals".